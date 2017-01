Tyronne: "Vengo a aportar mi granito de arena"

Tyronne del Pino ya está en la isla. El jugador ha pasado este lunes los pertinentes reconocimientos médicos y tras éstos ha tenido sus primeras palabras antes de ser presentado oficialmente. “Estoy muy contento por el recibimiento que he tenido. Aquí han mostrado mucho interés por mí y me ha llamado mucha gente. Estoy muy ilusionado y quiero ponerme a las órdenes del míster y formar parte de este grupo del que me han hablado muy bien”, comentó tras su salida del reconocimiento médico pertinente.

El jugador que pertenece a la UD Las Palmas reconoció que ha tenido contactos a través de su representante con otros clubes que han querido hacerse con sus servicios y reconoció que “es cierto que han preguntado por mi otros equipos pero al final me decanté por el Tenerife porque uno quiere ir donde le quieren y me ha transmitido mucha confianza el entrenador, el director deportivo y eso es de agradecer”, matizó el nuevo miembro del plantel tinerfeño.

Para el jugador ha sido fundamental el poder hablar de primera mano con el entrenador del conjunto tinerfeño quien “me ha transmitido su confianza y lo que voy a intentar es demostrar con trabajo en el campo todo lo que pueda con ambición y con mi granito de arena poder contribuir a lograr el objetivo que nos hemos marcado. Ustedes me irán conociendo poco a poco y podrán ir valorando el trabajo que haga en cada partido, teniendo el deseo de hacer mi trabajo lo mejor posible para este equipo que está en una dinámica muy buena y lo importante es seguir logrando victorias”, señaló el jugador nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 27 años.

El jugador no dejó pasar el buen momento que está pasando su nuevo equipo al que se refirió comentando que “hay que aprovechar el momento que se está viviendo y seguir adelante para poder lograr lo que nos propongamos. He estado entrenando por mi cuenta para poder estar en forma puesto que no he contado en UD Las Palmas y tengo claro que voy a tener que ganarme un puesto. Por ello vengo con muchas ganas y con mucha humildad para poco a poco ir entrando en los planes del míster”, sentenció Tyronne.

