Dial reúne a Alejandro Sanz, Raphael, Pau Donés, Amaral, Antonio José, David Bisbal, Fangoria, India Martínez, La Oreja de Van Gogh, Luis Fonsi, Melendi, Morat, Rosana, Sweet California y Vanesa Martín como ganadores de esta edición

Cadena Dial y Turismo de Tenerife han anunciado hoy en rueda de prensa los ganadores de los XXI Premios Cadena Dial, los únicos galardones en España destinados a celebrar y a reconocer a las canciones y a los artistas más relevantes de la música en español a nivel mundial.

Amaral, Antonio José, David Bisbal, Fangoria, India Martínez, La Oreja de Van Gogh, Luis Fonsi, Melendi, Morat, Rosana, Sweet California y Vanesa Martín son los galardonados de esta edición y actuarán en la gran gala que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife el próximo jueves 16 de marzo. En esta gala además Cadena Dial ha anunciado tres premios especiales: Uno será para Raphael, por su contribución a la música española y como ejemplo de artista que ha sabido estar a la vanguardia durante toda su trayectoria; Pau Donés, en el que es el 20º aniversario de Jarabe de Palo y en el que el artista cumple ’50 palos’, como el nombre de su último disco. El tercer premio especial será para el disco ‘Más’, de Alejandro Sanz, que cumple 20 años y que ha sido el álbum más vendido de la historia de la música en España. La gala, además, contará con otras actuaciones como las de Manuel Medrano, Marco Mengoni, Reik y Sebastián Yatra.

La gran fiesta de la música en español donde se entregarán estos galardones será presentada por Jaime Cantizano, director del programa despertador Atrévete, tendrá lugar el 16 de marzo en el Recinto Ferial de Tenerife y destinará parte del importe de las entradas será destinado a Aspronte, la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife.

Cadena Dial es la segunda emisora musical más escuchada de España con 2.133.000 oyentes diarios y el referente de la música en español.

El acto informativo ha contado con la intervención de Vicente Jiménez, director general de la SER y PRISA Radio España; Eva Cebrián, directora de Cadenas Musicales de PRISA Radio España; Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife; Jaime Cantizano, director y presentador del programa Atrévete, como maestro de ceremonias, y de los artistas premiados Amaral, India Martinez, Melendi, Rosana, Sweet California y Vanesa Martín.

Jaime Cantizano ha arrancado la rueda de prensa agradeciendo la presencia a los invitados y destacando la importancia del apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, dando paso a Carlos Alonso. “Para nosotros es una alegría siempre recibir allí a Cadena Dial. Además el público de Tenerife ha respondido de una manera impresionante, se ha vendido todo incluso antes de que se diera a conocer el cartel, y eso demuestra el calor, el amor y la ilusión que vais a tener el día de la gala, va a ser impresionante”, ha declarado el presidente del Cabildo.

Por su parte, Vicente Jiménez, ha querido destacar la enorme importancia que tienen estos premios para Cadena Dial. “Es la segunda cadena musical más escuchada de este país después de LOS40 y creo que es un momento para reivindicar la música en español, porque son nuestros artistas”, ha dicho el director general de la SER y PRISA Radio España, agradeciendo el cariño tanto del público de Tenerife como de los artistas. “A Cadena Dial no le da miedo apostar por lo nuevo, por la gente que canta en nuestro idioma, y no le importa arriesgarse descubriendo y dando oportunidades a nuevos talentos” destacó Eva Cebrián, directora de Cadenas Musicales de PRISA Radio España. “Es difícil tomar riesgos dentro de la radio musical, pero si no tomáramos riesgos no daríamos a conocer gente nueva y maravillosa que van a formar parte de la banda sonora de nuestra vidas durante los próximos años, como lo han hecho los artistas que están premiados”, afirmó Cebrián.

Entradas agotadas

La fuerza que ha tomado en los últimos años la gala de los Premios Cadena Dial ha implicado que agotara todas la entradas en una semana, antes incluso de conocer uno solo de los artistas que actuarían en la gala. El evento se retransmitirá en formato multipantalla y será retransmitido por Divinity en directo y después por Telecinco, en Internet podrá seguirse en directo a través de Cadenadial.com.

Los artistas también han participado durante la rueda de prensa. Sweet California ha manifestado que “ya es un premio estar rodeadas de artistas tan grandes con los que nos hemos criado, un sueño hecho realidad”.

Melendi por su parte ha querido destacar el cariño del público de Tenerife. “Los Premios Cadena Dial no pueden ser en otro sitio, además nos juntamos todos después de mucho tiempo que no nos vemos y vosotros hacéis que sea posible, allí se forma un vínculo muy especial entre los artistas”.En este sentido, Rosana también ha querido agradecer a Cadena Dial y a su tierra que siempre reciba a los músicos con tanto cariño. Amaral ha manifestado que “es un verdadero honor ser parte de estos premios y recibir este galardón”. “Yo me alegro siempre de que cuando vamos a la isla se crea un hermanamiento importante entre los artistas. Quiero agradecer la apuesta por los nuevos talentos. A Cadena Dial lo considero mi equipo desde que empecé, he crecido en esta casa”, ha dicho Vanesa Martín. Por último, India Martínez también ha querido dar las gracias a Cadena Dial por acompañarla en su trayectoria, “lleva muchísimo tiempo conmigo”.

Comentarios