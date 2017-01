Sergio Moya se marcha al C. D. Almoradí

Sergio Moya se une a la larga lista de bajas que se están produciendo en el C. D. Eldense en las últimas fechas.

A sus 21 años, el guardameta de Elda ha decidido abandonar la disciplina deportivista para comprometerse con el C. D. Almoradí del Grupo VI de la Tercera División a la vista de las escasas oportunidades con las que ha contado e iba a contar en la primera plantilla azulgrana mucho más después de que el nuevo grupo que ha ingresado en la Junta Gestora haya fichado al meta italiano de 23 años, Alessandro Zanier.

Sergio Moya Romero comenzó jugando en la base del C. D. Eldense para después fichar por el Hércules de Alicante y el Real Madrid que le cedió a equipos de la regional madrileña. Después regresó a Elda y para engrosar las filas del Elda Industrial C. F. y, esta temporada, pasar a la primera plantilla del C. D. Eldense donde ha jugado como portero titular en “El Collao” contra el C. D. Alcoyano y en Elda contra el Atlético Baleares.

