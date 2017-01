Cañadas: "Tengo intención de volver"

Antonio Cañadas Zapata ha puesto hoy punto final a tres años de trayectoria deportiva en el C. D. Eldense. El que ha sido capitán de la primera plantilla azulgrana a lo largo de los dos últimos años, visiblemente emocionado, ha reconocido que estaba exhausto con la situación que se ha dado en la entidad en los últimos meses. Ha tenido un mensaje crítico para “un directivo” del que sin nombrarlo, ha lamentado “que haya dudado, detrás de una cristalera y con un gin tonic en la mano, de mi recuperación cuando estuve lesionado”.

El directivo David Aguilar (I) ha arropado a Cañadas en su despedida / Cadena SER

En el capítulo de agradecimientos, Cañadas se ha referido a la Junta Gestora, a los medios de comunicación, a Juan el utillero, a Pedro el conductor del autobús y, en especial, a su familia. Sin olvidar a la afición a la que ha pedido que “exija” que el Deportivo esté en el sitio que se merece.

El ya ex futbolista del C. D. Eldense dice marcharse “con la cabeza muy alta” aseverando que “en estos tres años he sido feliz pero no he tenido ni un solo momento de tranquilidad”.

Del mismo modo, Cañadas ha echado de menos a alguien en la rueda de prensa de su despedida a la que han asistido algún que otro aficionado, miembros de la Junta Gestora, sus compañeros Jose Sánchez, Juanjo Gracia y Carlos Molina además Juan el utillero entre otros.

El Lorca será el club que disfrute del guante de seda que Cañadas tiene en su pie derecho a partir de mañana.

