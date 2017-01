Agresión racista a una jugadora del CLEBA

Las jugadoras del Esencia 27 Cleba no pudieron disfrutar de la manera esperada de la primera victoria de la temporada contra el Mavi La Calzada (27-24). África Rodríguez, jugadora de la plantilla entrenada por Felipe Verde, era agredida en la madrugada del sábado cuando estaba con algunas de las jugadoras del equipo en un local de la capital.

La jugadora ha explicado a traves de su cuenta de facebook como se producián todos los hechos y en primer lugar hacía la siguiente reflexión acerca de la violencia racista:"Esta noche ha sido extraña porque nunca he sentido el dolor de un peñetazo hasta hoy, y nunca lo había sentido sumado a un odio irracional. Puedo decir que nunca me habían insultado por ser mulata, o si lo habían hecho nunca había provocado esto en mí".

La jugadora también ha utilizado su Facebook para explicar como se producía la agresión cuando estaba bailando en un local nocturno junto algunas de las compañeras del equipo y tenían un econtronazo con otra chica que estaba en el local:"La chica, que al parecer seguía molesta, sin mediar palabra me agarra de los pelos y empieza a pegarme por toda la cabeza. No sé si alguién más me pegaba o si realmente era ella o uno de sus amigos, lo cierto es que yo no entendía nada de lo que estaba pasando". África también relata como se separa de su agresora:" Cuando fui consciente de lo que pasaba pensé África no le pegues que es más pequeña que tú, más débil, puede acabar muy mal parada y simplemente me separé como pude. Mis compañeras que ya habían salido en mi defensa , recibieron su parte de hostias". La jugadora también mostraba su malestar por todo lo que ocurrió una vez acabada la agresión:"Entonces llegó el que se suponía que debía poner orden, el portero, que nos echó del lugra - a mi grupo - y una vez fuera por si había alguna duda se dirigió a mí y me dijo"Tranquila, que tu ya vuelves a entrar aquí. Que fácil no ?, Decirle a la negra que ya no entra más ?. África también cuenta que en el exterior del local siguió recibiendo insultos racistas por parte de su agresora:"La chica, que no había saciado su ira todavía, al verme otra vez empezó a decirme desde mono hasta puta todo lo que se ocurría". La jugadora prefiere mantener silencio y el club a través de su presidente Oscar Ándres ha emitido un comunicado de repulsa.

Comentarios