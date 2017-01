Vielha projecta una estació de muntanya a la boca sud del túnel

L'Ajuntament de Vielha projecta fer una estació de muntanya, sense remuntadors, en què s'hi pugui fer esquí de fons i caminar en raquetes a l'hivern, i altres activitats de natura a l'estiu, en uns terrenys que connecten la boca sud del túnel amb el parc d'Aigüestortes.

El consistori aranes vol aprofitar per fer això, les instal.lacions de l'antic hostal o refugi (l'antic hospital, com se'l coneix a l'Aran) que feien servir les persones per entrar i sortir de la Val d'Aran quan encara no hi havia el tunel. I dues instal.lacions que va deixar Foment, quan va fer el nou tunel. Això en una cota de 1.700 metres.

Per fer-ho possible, l'Ajuntament té diners d'Europa, uns 400 mil euros i el calendari es que durant aquest any es pugui fer el projecte.

