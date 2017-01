Emotiu i massiu comiat als dos agents rurals

Silenci consternat, de molta tristesa, només trencat per moments d'aplaudiments en l'emotivitat de tot l'acte de comiat dels dos Agents Rurals. Comiat que simbòlicament s'ha expresat amb dos ‘aligots comuns’, dues aus, que han enlairat el fill i la filla de les dues víctimes.

L'últim adéu a Xavier Ribes, de 43 anys, i, David Iglesias de 39 -que s'havia canviat el torn per ajudar al Segrià en un cap de setmana de molta caça- ha estat acaronat massivament per companys del cos, prop de tres-cents vinguts de totes les agrupacions de Catalunya, i d'un centenar de la resta de l'Estat, i, de multitud de persones més envoltant l'església de Sant Llorenç que avui s'ha fet petita. Moltes llàgrimes que no s'han pogut retenir, en un funeral conjunt oficiat pel Bisbe de Lleida, i amb la presència del President de la Generalitat.

En un dia de moltes mostres de condolences, i de rebuig d'aquest doble homicidi. A la plaça de la Paeria de Lleida, amb les banderes de l’Ajuntament a mig pal, s’ha fet cinc minuts de silenci, en homenatge i record de les dues víctimes. També se n’han fet a la seu lleidatana del departament d’Agricultura, i, davant les seus d’arreu del país dels sindicats del Cos d’Agents Rurals.

Els sindicats reclamen la necessitat d'analitzar i replantejar els protocols d'actuació. I entre els agents rurals, veus que demanen arbitrar mesures per què fets com aquest no tornin a passar, com la de Josep Maria Baiget, agent rural i regidor a l’Ajuntament de Lleida. Diu que “clama al cel” que encara no s’hagi desenvolupat el reglament d’us d’armes dels Agents Rurals.

