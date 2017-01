Jaime López dice que Arias es un candidato con un talante negociador “importante”

El secretario general en funciones de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Jaime López, ha destacado del único candidato a presidir la patronal gallega, el coruñés Antón Arias, que es “una persona con un talante negociador importante”.

“Es una persona que no es desconocida para la organización empresarial. Es una persona con un talante negociador importante, que ha llevado las riendas de la organización en todo lo que se refiere a relaciones laborales y además con unos resultados exitosos”, ha reafirmado.

López ha defendido que “tiene un bagaje empresarial muy importante” y, por tanto, no ha escondido que “es una buena persona desde el punto de vista del perfil para llevar adelante la CEG”.

El también secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo ha precisado que en esta semana, el viernes, se elige al presidente de la patronal gallega, y “se fijarán posiciones”.

Jaime López ha recordado que “la confederación de A Coruña lo ha propuesto como candidato a través de sus órganos de gobierno y entiendo que tiene el respaldo unánime de esa organización”.

En Lugo, ha puntualizado, “lo hablaremos en nuestros órganos de gobierno y en principio es el único candidato”. “Un debate del no por el no, no tiene sentido desde el momento en que una persona tiene la valentía de ponerse al frente de una candidatura para presidir la CEG en la situación en que está. Creemos que ya es aval suficiente para respaldarlo porque además no existe otra opción”, desliza su respaldo hacia Antón Arias.

