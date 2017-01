La Gran Vía del futuro, vista por los ojos del presente. Durante 90 minutos, en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid se ha debatido sobre la peatonalización; sobre es posible o no un modelo de ciudad con menos coches y más espacio para los peatones. En la inauguración de ‘Madrid Futura’, foro organizado por Radio Madrid, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena ha hecho un llamamiento para que los madrileños “reflexionen” y “participen” en el proyecto de la nueva Gran Vía, “es una oportunidad extraordinaria y especial de la historia de Madrid”, dijo Manuela Carmena.

La alcaldesa de Madrid ha defendido la importancia del cambio. “Es necesario reducir el problema del tráfico”, y para conseguirlo, según Manuela Carmena es prioritario “no convertir la ciudad en una estructura de paso". En su discurso, la alcaldesa de la capital ha dicho que uno de los objetivos fundamentales en los que se basa su proyecto de peatonalización de la Gran Vía es “evitar todo ese tráfico que va de paso, el que se utiliza como una vía para cruzar de una parte a otra de Madrid”. Pero esa peatonalización no se hará a cualquier precio, “naturalmente, nos obliga a tener en cuenta las necesidades de los residentes. Lo que no queremos es un centro sin posibilidad de comunicación de los residentes, que se convierta en un centro sin residentes, en un centro sin vecinos, en un centro que sea simplemente una carcasa…”, apunta.

Durante el debate, el delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que la Gran Vía del futuro “tendrá árboles”, según José Manuel Calvo, “estamos estudiando también la posibilidad de plantear alguna zona de ajardinamiento más amplia, queremos una Gran Vía verde y en esa línea vamos a trabajar”. El responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid también ha confirmado que las obras comenzarán “en el último semestre del año”.

Manuela Carmena admite que este proceso no está siendo sencillo. “Cuando tomamos la decisión de poner la primera piedra a esa experiencia, de cerrar parte del tráfico, de devolver al ciudadano el espacio que tenía antes y que probablemente tendrá que tener en el futuro, tuvimos que hacer un gran esfuerzo de un seguimiento constante”, apunta Carmena. La propia alcaldesa ha hecho ese seguimiento, “quizás molestamos a algunos comercios. Yo misma fui a la Casa del Libro, en concreto en ese local y en otros grandes comercios no hubo molestias”, pero asume que en otros sí los hubo. “No sabemos hasta qué punto nuestras decisiones van a configurar la Gran Vía del mañana, pero lo que sí tenemos claro es que no queremos que el centro caiga en los errores que ya se están produciendo en otras zonas”, ha subrayado.

