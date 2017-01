Olaizola no celebra empates

El Real Mallorca empató a 1 contra el Reus. La semana pasada fue por culpa del árbitro pero esta vez no, esta vez al Mallorca le faltó oficio para ganar un partido que se le había puesto de cara. Hizo lo más difícil en la primera parte. Cabrero paró un penalti en el minuto 3 y luego Lekic marcó el 0-1. Tocaba nadar y guardar la ropa al mismo tiempo, y no el equipo no supo hacerlo, de ahí que el entrenador Javier Olaizola no estuviera demasiado contento con el empate.

El mayor error fue no aprovechar la expulsión de un jugador del Reus por insultar al árbitro. En lugar de sacar provecho a esa situación, a los dos minutos Saúl Gracía, que ya tenía una amarilla, hizo una falta y vió la segunda. Y más tarde empató el Reus que incluso pudo haber ganado. Al final un punto y gracias.

El Mallorca está mejorando pero todavía no lo suficiente. Cierto es que tenía muchas bajas, cierto que es jugaba fuera de casa y que de los últimos cinco partidos ha jugado cuatro de visitante. Pero no hay lugar para lamentos y mucho menos tiempo que perder ni margen para el error. No perder es un primer paso, pero el definitivo es ganar. Olaizola no tiene la culpa de nada de lo anterior pero ahora sí toda la responsabilidad del presente. tranquiliza que posiblemente sea él el primero al que no le vale para mucho el empate en Reus. Toca ganar partidos, varios seguidos, para huir del peligro de cada temporada. No es imposible ganar partidos seguidos. Al Levante le ha bastado media temporada para apalabrar el ascenso a Primera. No se hagan mala sangre, pero hay que tomarlo de ejemplo. Ellos casi están en Primera y el Mallorca donde siempre. Por suerte Olaizola no es de los que celebra empates.

