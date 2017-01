Periodismo y literatura: a propósito de un libro de Antonio Parra

Mañana martes me toca presentar, en el Museo Ramón Gaya de Murcia, un libro del periodista, escritor, poeta y profesor de la Universidad de Murcia, Antonio Parra Pujante.

La obra se titula Verdades inacabadas, y en ella se recoge un amplio y variado ramillete de artículos periodísticos del citado autor, publicados en estos dos últimos años en La Verdad, en La Opinión, donde fue redactor de cultura en su día, y en El País, periódico en el que, de vez en cuando, da a conocer sus juicios sobre el mundo del flamenco, materia en la que, me consta, es un verdadero experto.

Me gusta que los periodistas publiquen de vez en cuando, en forma de libro, esos artículos que nacieron, en principio, para ser sólo flor de un día (naciste hoy y morirás mañana, que diría Góngora en su conocido soneto). Y me gusta, aún más si cabe, que, en ocasiones, se difuminen los límites entre periodismo y literatura, que, si bien se mira, vienen a ser una misma cosa, aunque con objetivos diferentes.

Y quien tenga alguna duda, que revise los textos de Mariano José de Larra, tan actuales, tan frescos, a pesar de haber sido publicados en revistas de hace siglo y medio.

El columnismo tiene su intríngulis. Su receta particular que no está al alcance de cualquiera. No todo el mundo está capacitado para informar, interpretar y entretener al mismo tiempo. Por eso los buenos columnistas se cotizan a precio de oro en un mundo repleto de espontáneos -les podría dar unos cuantos nombres-, intrusos, mercachiflles y, sobre todo, de gente que cree que escribir es un oficio cualquiera que sólo consiste en poner, al buen tuntún, una palabra detrás de la otra. Los muy ilusos.

