Quintana y Francis se calentaron en el descanso

El pasado domingo, en el vestuario del Palacio de los Deportes de Murcia, estuvo cerca de que la sangre llegara al río. El UCAM perdía por 20 puntos al descanso, 23-43, y en el vestuario los ánimos se caldearon excesivamente entre Francis Sánchez (ayudante de Quintana entonces) y el primer entrenador. Francis realizó algunas apreciaciones en voz alta y recriminando a algunos de los jugadores de la plantilla. Óscar quiso poner orden y tuvo que recordar que el que mandaba era él y que el equipo tenía que estar unido para sacar el barco a flote. Entonces fue cuando ambos comenzaron a elevar el tono de sus apreciaciones hasta que acabaron gritándose y casi llegan a las manos. Algunos jugadores tuvieron que intervenir porque aquello se estaba poniendo feo y todo apuntaba a que podía ir a peor.

Los jugadores fueron los encargados de poner paz entre ambos y el tema se quedó ahí. Quintana regresó a la pista antes de tiempo, cogió la botella de agua para beber y se fue tranquilizando. El momento del vestuario fue de lo más tenso y aunque se resolvió bien, la tensión entre ambos en la segunda parte se podía cortar con un cuchillo. Quintana era destituido por los malos resultados por la mañana y Francis Sánchez era despedido por lo que había sucedido por la tarde.

Que Óscar Quintana, hasta este lunes por la mañana entrenador del UCAM, y Francis Sánchez, uno de sus ayudantes, no mantenían una buena relación, era un secreto a voces. No se sabe muy bien, en qué momento ambos toman caminos distintos pese a compartir el mismo vestuario, pero lo cierto es que no estaban bien entre ellos. Hay una teoría que indica que la relación empieza con mal pie debido a que Francis esperaba ser el primer entrenador de la plantilla murciana cuando Fotis Katsikaris decide firmar por el Lokomotiv Kuban, pero en club apostó por Quintana.

Comentarios