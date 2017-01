La farsa de los Tres Pasos

La Comisión informativa sobre el cierre del paso a nivel de Los Tres Pasos concluye que la pasarela elevada debió hacerse antes de incomunicar esa zona de la ciudad. ¡Ole tus narices!, por no decir otra cosa más ordinaria. Si esa es la principal conclusión del dictamen, o por lo menos la que hemos destacado la mayoría de los medios de comunicación, habrá que acudir aquel axioma que afirma que las comisiones no sirven para nada. Es más, se afirma que si quieres que algo no funcione, has de crear una comisión.

O la administración es muy torpe, o se caracteriza por exigir al administrado lo que ella nunca cumple. Por ejemplo, se concluye que las vías pecuarias no están correctamente reflejadas en el planeamiento urbano de Palencia y que se pusieron a disposición de Adif, cuando realmente eran propiedad de la Junta. Y en un alarde espectacular de conclusión dice la comisión: “en un futuro habrá que comprobar la titularidad de los terrenos que se pongan a disposición de un tercero para la realización de una obra”. Otra vez, ¡Ole tus narices! Por no decir algo más brusco.

Para esto tenemos tanto político, asesor, funcionario, experto… hasta aquí hemos concluido que la solución tenía que haber llegado antes y que cuando se construye hay que saber de quién es el terreno. ¡Qué grandes lumbreras rigen nuestros destinos! ¡Qué portentos de la reflexión! ¡Qué grandes valores intelectuales! Y otra cosa, a partir de ahora se instará al Ayuntamiento a que vigile el cumplimiento de los plazos. Con perdón de la expresión, yo es que me descojono. Y se han quedado tan panchos ayuntamiento y ADIF.

Yo llegaría a otras conclusiones. ADIF, que es un organismo prepotente y lejano para el ciudadano, lo ha hecho lo que le ha venido en gana. Ha actuado donde no debe, en terrenos que no le corresponden y con absoluto desprecio a la ciudad. Y el Ayuntamiento se ha dejado hacer obnubilado por la llegada de la Alta Velocidad, que sin duda es un gran valor para la provincia. Convendría recordar a quien gobierna en el consistorio, que de vez en cuando hay que tirar de carácter, de temperamento, y no cerrar los ojos con el argumento de que es otro quien acomete la obra. En ese asunto, se les ha visto un tanto pusilánimes.

Para mí la principal conclusión es que la comisión no sirve para nada. Y que la administración en general cada vez está menos legitimada para exigir al ciudadano el cumplimiento de la legalidad; porque ni ella misma la cumple en más de una ocasión. La comisión de marras ha sido una farsa. Una inútil puesta en escena.

