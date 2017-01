Què preocupa als veïns de Reus?

Del servei d’autobusos a la manera d’articular-se a l’hora d’encarar propostes veïnals i negociacions amb l’ajuntament, passant per la vorera inexistent com la que uneix la T-11 amb la urbanització Blancafort, han sigut els temes que han aflorat en el que havia de ser una valoració de la no inclusió de pressupostos participatius als pressupostos de Reus 2017.

Avui han repetit experiència Pepita Roig del Barri Fortuny, Isabel Moreno de les Parcel·les Cases, Pere Corrales de l'Associació de Veïns l'Harmonia del Carme i Bartolomé Pluma de la Urbanització Blancafort.

D’entrada ja han destacat que ja veurem quan s’aprovarà el pressupost per la ciutat i un cop han deixat clar que no els ha sorprès aquesta desaparició de la vessant participativa, han tirat pel dret, i els hem seguit, a desglossar altra mena de preocupacions més del moment i més tangibles que tenen als seus barris.

La farinera, tots a una

També hem escoltat com i de quina manera els veïns de la Plaça de la Farinera, del centre de Reus s’estan organitzant per acordar i proposar a l’ajuntament una utilitat a l’espai que defugi d’un ús exclusiu de Terrassa com ha passat els últims anys.

Són els principals ítems d’una tertúlia rica en matisos i recorregut.

