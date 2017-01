Vuelta de Champions

Juanmi Jiménez permite a la Real Sociedad terminar la primera vuelta en puestos de Champions. El gol del malagueño a falta de veinte minutos le da la victoria contra un Celta que salió a Anoeta pensando más en el Madrid que en la Real, y lo pagó caro. Aunque estuvo cerca de llevarse un pequeño premio. La Real no lo permitió, porque se tomó más en serio el partido, algo demostrado con las alineaciones, y aparcó durante 90 minuto el sueño de la hazaña en el Camp Nou.

Ambos conjuntos arrancaron el partido con más dudas que certezas, como si su primera intención fuera la de dejar pasar el tiempo para pasar el trámite con el menor dolor posible para llegar lo mejor posible a los partidos de Copa de entre semana. Pero luego poco a poco se fueron entonando, especialmente los txuri-urdin, que querían apurar sus opciones de Champions en esta primera vuelta de la temporada. Palabras mayores. Pero el gol no terminaba de llegar. Lo intentaba la Real algo más, pero también respondía el Celta, aunque había demasiado respeto sobre el césped, sobre todo porque los onces de ambos salieron repletos de pequeñas sorpresas que daban matices a cada once, especialmente el equipo vigués, en el que solo repetían tres jugadores de la Victoria en el Bernabéu entre semana. Con Aspas en el banquillo, los debutantes Jozabed y Señé no estuvieron a la altura y no pudieron generar el peligro necesario como para inquietar a una defensa realista muy sólida.

Eusebio parecía tomarse más en serio el partido, porque apostó por Vela y Willian José en ataque, a pesar de rotar a Oyarzabal y Prieto. Y como la Real fue el equipo que más quiso ganar el partido, se llevó el premio merecido, aunque llegara un poco tarde para los méritos que había hecho hasta entonces. Porque los donostiarras generaron más peligro, dentro una primera parte muy igualada. La Real fue más sólida, ante un Celta que sí dio la cara y generó noticias en el area realista, pero insuficiente como para llevarse otra cosa que no fuera un empate que parecía en todo momento era lo que fue a buscar a Anoeta Berizzo.

Tras el descanso, con los cambios, mejoró el Celta, que tuvo más la pelota y fue más incisivo, pero los realista siguieron igual de sólidos, y encima apareció la magia de Carlos Vela, que tuvo hasta dos ocasiones para haber adelantado a la Real. Tuvo que llegar el gol justo cuando ya no estaba sobre el césped. Para entonces, Yuri se había comido su banda y a quien se pusiera por delante, y Canales dirigió a la Real como antes de la lesión, recuperando las sensaciones que parecía ya pérdidas. Y Juanmi puso el gol, ese gol que permite a la Real terminar la primera vuelta en puestos de Champions con 35 puntos. El malagueño suma cinco goles y sigue haciendo méritos aprovechando sus oportunidades. Tremendo. El Celta tuvo un arreón final en el que, espoleado por las ganas de Guidetti y Radoja, que dieron otro aire al equipo vigués, pero los realistas se mostraron serios en defensa y apenas permitieron concesiones.



