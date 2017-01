Subcampeón con honor

Dos goles del canadiense Di Sei han devuelto el título copero al Club Hielo Jaca. El resultado hizo justicia al juego visto en la pista de hielo Francisco Fernández Ochoa de Valdemoro.

El partido comenzó con un Txuri Urdin más enchufado que el Jaca y fruto de ese inicio llegaron las tres mejores ocasiones guipuzcoanas en el primer periodo pero que se encontraron con el poste y el portero Beauchamp. No obstante, esta intensidad tuvo su premio. Pablo Puyuelo culminó un contrataque eléctrico en el que sorteó a todos los rivales que le salieron al paso, incluido el portero, y acabó poniendo en ventaja al equipo vasco a falta de cinco minutos para que finalizara el primer periodo. El Jaca reaccionó y empezó a controlar más el juego pero no hubo novedades en el marcador.

Tras el primer descanso, los aragoneses salieron con más mordiente y a los tres minutos del segundo período una jugada de ataque acabó con un durísimo disparo de Di Sei que no pudo detener Ander Alcaine. El encuentro tomaba otro rumbo. Poco a poco el Txuri Urdin cedió terreno y el Jaca se hizo dueño y señor del juego y cada vez eran menos los contraataques que el equipo guipuzcoano podía concretar. No obstante, Ander Alcaine, portero de Txuri Urdin, sostuvo a su equipo y evitó la remontada con un recital de paradas. Así se llegó al segundo descanso.

Tras la reanudación el partido siguió la misma tónica que el segundo tiempo, el Jaca dominaba e incluso durante minutos asediaba la meta del Txuri Urdin pero no encontraba premio, mientras los vascos cada vez salían con menos acierto al ataque. El segundo gol aragonés era cuestión de tiempo y llegó.A falta de ocho minutos para el final del partido, Di Sei aprovechó un pase de Rivero para adelantar al Jaca.Los últimos minutos fueron un auténtico correcalles en el que Txuri Urdin puso todo el corazón pero se topó con una buena defensa y un portero que no tuvo ningún error. Para que no faltara ningún ingrediente en la final, a falta de dos minutos y medio una jugada en la portería del Jaca acabó en conato de pelea y se saldó con doble exclusión, una por cada equipo. A partir de este momento, el Txuri Urdin atacó con todo lo que tenía incluso llegó a jugar sin portero para tener superioridad y esto casi les cuesta un tercer gol en contra pero el Jaca no atinó con la portería. A falta de 20 segundos,Txuri Urdin tuvo la última ocasión para forzar la prórroga con un disparo franco que, en una estirada espectacular, detuvo Beauchamp y permitió que Jaca se hiciera con su decimotercer título de Copa.

