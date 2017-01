La mejor primera vuelta desde el regreso a Primera

Eusebio sigue rompiendo moldes con su Real Sociedad. No ha parado de hacerlo desde que agarrara la buena racha de resultados que ha desembocado en una primera vuelta con 35 puntos, los mismos que el cuarto clasificado, es decir, número de Chamoions League. Porque esos datos convierten a su Real en la mejor desde que regresara a Primera división cuando se han jugado todos los partidos de la primera parte del campeonato nacional de liga. Son palabras mayores.

El dato relevante de la estadística de esta Real es que supera a los dos equipos de la Real que se han clasificado en la última década para jugar competiciones europeas. De hecho, esta Real saca a estas alturas de la temporada nueve puntos al equipo txuri-urdin de Phillpe Montanier, que acabó la primera vuelta con 26 puntos. Esa Real acabó esa temporada clasificándose para jugar, nada más y nada menos, que la Champions League. Aunque hay que recordar que al conjunto del técnico francés le costó arrancar esa campaña, hasta el punto de que llegó a estar en ña cuerda floja, pero es que en la segunda vuelta sacó la friolera de 40 puntos, dato que le sirvió para entrar en la previa de Champions con 66 puntos. La Real de Eusebio, si mantiene este ritmo de puntuación en los 19 partidos restantes, puede llegar a los 70 puntos, números con los que habitualmente el cuarto se ha clasificado para la previa de Champions. Y la Real está empatada a puntos con el cuarto.

También mejora los buenos números de Jagoba Arrasate en su primera temporada en Primera. Aquuella campaña, la Real alcanzó el ecuador con 32 puntos, tres menos que este equipo de Eusebio. Aquella Real del entrenador de Berriatua terminó la temporada con 59 puntos, datos que le sirvieron para jugar dos previas de la Europa League que no pudo superar. Los realistas se desinflaron de forma incomprensible en la segunda parte de calendario. Eusebio trabaja para que no le ocurra lo mismo, consciente de que le puede faltar algo de fondo de armario, pero con el dato alentador de que su Real también es capaz de ganar fuera de casa, no lo fía todo a su fortaleza como local, hasta el punto de que ha sumado 20 puntos en Anoeta y 15 puntos como visitante.

