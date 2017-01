Alberto Serna será el nuevo portavoz del PSOE en la Diputación

Hemos conocido la noticia de que el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Jesús Yubero, deja su cargo por motivos personales, así lo comunicó en la Comisión Ejecutiva Provincial, quiere dedicar más tiempo a otras cuestiones. Será el propio Yubero quién explique los motivos, lo hará después del pleno de la institución provincial, que se celebrará esta semana.

El sustituto, Alberto Serna, secretario de organización y viceportavoz, “es una persona joven, que puede hacer un papel esencial”. “Seguirá trabajando para conseguir acuerdos y en defensa de la provincia”.

En Segovia 7.500 familias se ven afectadas por la pobreza energética. El gobierno va a aprobar un acuerdo para que en función de la renta, esas familias que no pueden hacer frente al recibo de la luz, se les garantice el suministro.

En precampaña de primarias vive el PSOE estos días. Se ha referido a la fotografía publicada en la que aparece con Susana Díez. Gordo ha contestado que salir con alguien en una foto no significa que uno le esté mostrando su apoyo. Es más ha señalado que no se pronunciará hasta que no se convoquen primarias.

