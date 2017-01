Lleuger descens de les reclamacions al Servei d'Atenció al Consumidor el 2016

Les reclamacions interposades al Servei d’Atenció al Consumidor disminueixen lleugerament durant el 2016.

Tot i que encara s’estan tancant les dades, s’ha avançat que les reclamacions que es van rebre durant l’any passat van ser al voltant de les 700, vers les 764 del 2015.

El tècnic de la Unitat de Comerç i Consum, Gerard Carnicé, ha explicat a la SER, que un any més el sector hoteler és el que registra un nombre major de reclamacions amb 153, seguit dels sectors de l’electrònica, dels vehicles i l’habitatge.

D’entre els motius que poden explicar el petit descens de reclamacions hi ha el fet que el 2016 no hi ha hagut les dues grans avaries que va patir el servei de fibra òptica d’Andorra Telecom i, per tant, les reclamacions en el sector de telecomunicacions han disminuït passant de les 103 a 26. A part, Carnicé també diu que s’ha fet conèixer més el Departament entre la ciutadania.

Finalment, pel que fa a les consultes que han rebut pels diferents canals, es situen al voltant de les 850.

