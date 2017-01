Experts espanyols en ciberseguretat aconselleran els professionals al congrés Conand

El centre de congressos d'Andorra la Vella acollirà del 3 al 5 de febrer el primer congrés de ciberseguretat sota el nom de Conand. La cita reunirà una quinzena d'experts de l'àmbit informàtic, judicial i dels cossos de seguretat per analitzar les principals problemàtiques vinculades a la vulnerabilitat a la xarxa.

L'objectiu del congrés és oferir una panoràmica dels delictes actuals localitzats a internet. Entre altres temàtiques, les ponències de la cita tractaran qüestions com la protecció als menors, els fraus o robatoris a les empreses i les eines dels cossos de seguretat per investigar els ciberdelictes. Tot plegat, es farà a travès de xerrades de caire tècnic, però també de tallers pràctics per a pares i menors.

Entre els ponents destacats d'aquest primer congrés Conand es troben el tècnic del cos Nacional de la Policia espanyola, Manuel Guerra; el fiscal expert en criminalitat informàtica a Catalunya, Roberto Valverde i un dels experts mundials en ciberamenaces a empreses, Carles Fragoso.

L'assistència tant a les xerrades com al tallers d'iniciació a la seguretat informàtica és gratuïta i s'ha de formalitzar a travès del web conand.ad. L'organització ha xifrat el cost del congrés en prop de 10.000 euros, cobert en part pel patrocini privat d'empreses com Andubay, Grandvalira i Caldea.

