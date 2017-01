El comú no pot garantir la continuïtat de la Temporada al Centre de Congressos si s'externalitza el recinte

La Temporada de música i dansa d'Andorra la vella no té garantida la seva continuïtat al Centre de Congresos. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, afirma que no pot garantir la seva continuïtat al recinte un cop aquest quedi externalitzat.

El plec de bases s'està acabant de redactar i Marsol ha assegurat que al text es fixara la condició de reservar una sala durant uns dies determinats per a la realització d'esdeveniments culturals. Això sí, si s'arriba a concesionar aquest espai, Marsol no assegura que s'hi pugui celebrar el festival l'any que ve.

"El plec de bases l'estem acabant de redactar, per enguany no hi ha cap problema i com sempre hem avançat, el comú es reservarà unes dates durant els anys de la concessió per fer activitats pròpies del comu ja sigui per la temporada o per d'altres esdeveniments" ha dit la mandatària comunal. Tot i així la cònsol no pot garantir que la Temporada íntegrament pugui continuar a l'auditori del centre de congressos si finalment s'externalitza la gestió d'aquest equipament.

El cartell d'enguany

Enguany però el cartell ja està tancat i la Temporada s'inaugurarà el 24 de febrer amb l'actuació de l'estrella mundial del piano, Alexandre Tharaud, que oferirà un programa romàntic inspirat en compositors com Beethoven o Rachmaninoff.

La segona proposta tindrà lloc el 3 de març amb l'actuació de Bad Boys of Dance, 'Rock de Ballet', “un nou tractament de la dansa clàssica”, segons ha explicat el director artístic del festival, Josep Maria Escribano. El públic podrà assistir a una proposta clàssica però amb música rock.

Un dels plats principals d'aquest cartell és la 'mezzosoprano' Cecilia Bartoli, que oferirà un viatge a través dels grans compositors italians, acompanyada pel pianista Sergio Ciomei.

La quarta actuació estarà protagonitzada per Forever Tango, una proposta “agosarada i diferent”, ja que són tangos de Brodway amb caràcter de musical, tot i que es tracta d'un espectacle de dansa protagonitzat per artistes argentins i un grup de músics que actuaran en directe a sobre de l'escenari.

Finalment, tancarà la temporada el cantautor Rufus Wainwright, gendre del recentment desaparegut Leonard Cohen, el divendres 12 de maig, una estrella del pop que allà on actua exhaureix les entrades. Tot fa pensar que interpretarà alguns dels temes de Cohen, tot i que el repertori encara és una incògnita.

