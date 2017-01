El PP no podrá ejercer su labor de control en el Parlamento

El grupo popular no podrá ejercer su labor de control al gobierno en el próximo pleno del Parlamento, el jueves 2 de febrero, porque no ha presentado sus iniciativas en el plazo previsto para este propósito. En ese periodo, que expiraba a las 13 horas de este lunes -según recoge el boletín oficial de la Cámara de Andalucía (BOPA)- no se han registrado propuestas por parte del PP.

Los populares, por su parte, consideran que el plazo para registrar sus preguntas al gobierno finaliza mañana a las siete de la tarde, según el reglamento del Parlamento autonómico.

