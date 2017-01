Una lliçó

El temporal pot servir també de lliçó. Al sud de València, que és tant com dir al sud del port, fa no tant, mig segle més o menys, on hui trenquen les ones del temporal hi havia horta i platges amb desenes de metros d'arena. Hui la mar entra en les cases. Queda clar que alguna cosa hem fet malament. Que cal parar-se i pensar de quina manera parem la pèrdua continua d'arena de la platja. És cert que en el cas de València capital ha sigut pel creixement del port per raons econòmiques que tot ho avalen, encara que no hauria de ser així. Però si hem de donar per bó eixe raonament no és menys cert que eixe creixement està, queda demostrat, matant a "la gallina de los huevos de oro", al turisme. I refer la desfeta costarà molts diners. Toca, doncs, veure de quina manera mantenim el que encara tenim, per exemple un parc natural, el de la Devesa... Sense platja no hi ha parc.

