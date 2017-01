La Xunta deja el área en manos del juzgado a la espera de que Vigo cambie de oponión

Desde la Xunta el delegado en Vigo defiende la presentación del recurso contra el área metropolitana como una medida jurídica, tomada por los técnicos, y no como una medida política. En todo caso ha culpabilizado políticamente a Caballero. Con el área, que no el transporte, en los juzgados, no aclara López-Chaves si finalmente habrá una nueva Comisión del Transporte como había anunciado la conselleira de infraestructuras para decidir cuál era la interpretación del convenio, porque ha entendido el delegado de la Xunta que el sentir de los asistentes era que Vigo no estaba integrado, así pues “ya veremos que medidas se toman” ha dicho López-Chaves que entiende que el recurso se debía presentar sobre el área y no sobre el transporte porque “incumplir una ley es un tema muy grave”.

En todo caso "en Vigo no se sabe nunca lo que puede pasar", haciendo referencia a un posible cambio de opinión de Caballero.

