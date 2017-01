"El PSOE ha padecido el síndrome de la pasarela Cibeles"

"Es el momento de pensar en el qué y no en el quién", ha reconocido el portavoz socialista en el Ayuntamiento Carlos Pérez Anadón. El político aragonés, que acumula más de 30 años de carrera en el PSOE, ha analizado la situación de su partido en La Rebotica.

A Pérez Anadón le ha sorprendido la decisión de Patxi López de presentarse como candidato a liderar el PSOE. "El partido socialista ha padecido el síndrome de la pasarela Cibeles. A mí, Patxi López me parece una persona espléndida pero tendría que haber esperado a presentarse. Las primarias no se han convocado todavía".

El político aragonés cree que ahora es el momento de dar voz a la gestora que está poniendo rumbo al partido. Por eso, no se ha mojado a la hora de elegir el nombre del futuro secretario general. Cree que primero que hay que debatir otras cosas antes. "Hay que analizar que está sucediendo en la izquierda. Da la impresión de que Podemos y otros partidos semejantes ven más adversario al PSOE que al PP".

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

En su paso por los micrófonos de la SER, Pérez Anadón también ha valorado el estancamiento en las negociaciones de los presupuestos de la ciudad. Más allá del conflicto del 010 que está eclipsando el debate presupuestario, hay tres enmiendas que enfrentan a PSOE y ZeC.

"La ampliación del servicio bizi no se va a hacer, con los informes técnicos del desequilibrio económico que supone", ha explicado Anadón, sobre una de las propuestas que ha realizado el equipo de gobierno municipal.

El portavoz socialista se ha mostrado más optimista con su propuesta de prolongar la avenida de Tenor Fleta. "Yo estoy convencido de que el equipo de gobierno lo ve viable", ha asegurado.

Hay un tercer punto de debate sobre el que Zec y PSOE parecen estar de acuerdo en el fondo pero no en las forma: la reconversión de los depósitos del Pignatelli. Tras un proceso de participación ciudadana, los vecinos votaron por una ampliación de la zona verde. "Nosotros decimos que eso no se tiene que hacer presupuestariamente, sino con un convenio urbanistico. No malgastes dinero del presupuesto porque se puede sacar mediante la capitalización de esos suelo", ha explicado Pérez Anadón.

Comentarios