El ternasco que (nunca) vino del norte

Todo ha sido un error de etiquetado, pero no puede volver a pasar. Es lo que dice la Denominación de Origen del Ternasco de Aragón ante la imagen de una bandeja de ternasco de Aragón que circuló por las redes sociales y que Alcampo marcó por error como criada en Dinamarca. La gran superficie ha pedido disculpas a través de las redes sociales mientras la denominación ha puesto el asunto en manos del Gobierno de Aragón puesto que la situación no es nueva.

Comprensión, aunque con la boca pequeña. El organismo que controla el Ternasco de Aragón es consciente de que un error en el etiquetado es un asunto leve, pero ya ha sucedido, incluso antes de esta misma navidad. Por eso, el Consejo Regulador ha trasladado este asunto al Servicio de Seguridad Agroalimentaria y al Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia para que tomen medidas. Patricio Pérez, secretario de la denominación de origen, confía en que hagan la "revisión correspondiente". Este error "nos perjudica a todos" y "hay que decir que Alcampo siempre ha sido una distribución muy fiel desde sus inicios pero estos errores no se pueden cometer".

Además, en el programa La Ventana de Aragón, concretó que el error que se produjo fue que "cuando están etiquetando, tienen unos códigos y en el momento que pasan a otra carne si no han borrado los códigos anteriores, vuelven a salir en la bandeja esos parámetros", explicó Pérez. "Eso no debe ser así, no se puede permitir".

La IGP Ternasco de Aragón ha reiterado que sus controles son estrictos y que garantiza, al 100%, que todas las canales certificadas como Ternasco de Aragón provienen – exclusivamente – de corderos que nacen y crecen en Aragón.

Eso es, además, una de las condiciones que contempla la norma de obligado cumplimiento de la IGP Ternasco de Aragón. Una norma aprobada y reconocida por la Unión Europea y cuyo proceso de control está auditado por entidades externas (Entidad Nacional de Acreditación – ENAC), por la Administración Autonómica y por la propia Unión Europea.

En la actualidad están adscritas a esta IGP más de 410.000 ovejas de las razas autóctonas aragonesas Ojinegra de Teruel, Roya Bilbilitana y Rasa Aragonesa – las únicas razas que forman parte de la IGP Ternasco de Aragón – y su crianza da trabajo a más de 7.000 familias, repartidas en 800 explotaciones de más de 370 municipios de las tres provincias aragonesas. Así, el Ternasco de Aragón favorece la economía rural aragonesa, su cultura y medio de vida, manteniendo la población y preservando el medio natural.

