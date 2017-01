CC iniciará contactos esta semana con el PP

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha confirmado en la Cadena SER que los de Fernando Clavijo iniciarán contactos esta semana con el PP para apuntalar si entran o no a formar parte del Gobierno, o si por el contrario apoyarán a CC desde fuera para dar así estabilidad a un Gobierno en minoría.

El pasado jueves en el Parlamento después de explicar porqué cesó a los socialistas en diciembre, el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, recogía el guante tanto del PP como de ASG para poder gobernar en minoría en base al diálogo y el consenso. Por ello, tal y como ha confirmado el consejero no temen una posible moción de censura por parte de los de Asier Antona, porque además así se los han hecho saber desde la dirección estatal de los populares. "Seguramente esta semana haremos los primeros sondeos para sentarnos a hablar. Lo que tenemos claro es que el PP está por garantizar la estabilidad ya sea porque estén en condiciones de entrar o para que gobernemos en minoría", ha subrayado Barragán.

El consejero de Presidencia, además, ha adelantado que Luis Ibarra continuará al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas si continúa CC gobernando en minoría. El máximo dirigente portuario estaba a la espera de que Fernando Clavijo decidiera lo que iba a hacer con su futuro ya que su cargo fue designado por los socialistas, formación expulsada del gobierno el pasado diciembre. Barragán afirma que desde el Gobierno están muy contentos con el papel que ha desempeñado Ibarra hasta el momento. "Mientras no estemos sujetos a acuerdos con otras fuerzas políticas y no esté el tema de la Autoridad sobre la mesa, continuará Ibarra al frente. No tenemos ninguna queja como para modificar la presidencia en este momento", ha afirmado Barragán.

También se ha referido a la Policía Autónomica, un cuerpo que ha recibido críticas en los últimos tiempos por su pérdida de relevancia y también de efectivos. Barragán ha afirmado que no se prescindirá de él, pero que antes de mejorar este grupo policial "hay otra prioridades en servicios sociales, educación y sanidad".

