Cervero: “Nos tenemos que ganar el derecho a hablar de play off”

No es la primera remontada del Fuenlabrada. Ya lo había hecho antes de despedir el año frente al Sestao. Frente al Sanse remontó hasta en dos ocasiones para acabar llevándose los tres puntos. Un duelo también con morbo puesto que en la primera vuelta el Sanse ganó 5-1 al Fuenla. Los azulones tras una temporada irregular se queda a un punto de la zona noble. Cervero, con dos goles, fue el héroe del partido al marcar el empate a dos y el tercero en el 91´de cabeza. Con él hemos estado en Ser Deportivos Madrid Oeste “Estas victorias tienen un sabor doble. En casa necesitamos imperiosamente ganar. Estamos déficit de puntos para enganchar arriba y estas victorias son muy importantes. Estamos a un punto pero al final lo ves lejos. Hace justo una vuelta estábamos en descenso y tenemos que sumar. El equipo cree en lo que hace y por eso remontamos.”

Diego Cervero está muy contento por la remontada frente al Sanse pero destacaba la de Sestao “Las más imperiosa fue la de Sestao. Ganar con 9 jugadores es digno de alabar. Para mí ayer también fue importante por marcar. Sestao, Burgos, San Sebastián no pasan si el equipo no cree y está bien física y psicológicamente y los cambios funcionan…. Es un cúmulo de cosas porque el equipo está preparado para asumir esos retos.” Matas abría el marcador en el 20´, Dioni empataba en el 27´y Rangel en el 51 volvía a adelantarse y Cervero empataba de penalti en el 62 hasta el tercero de cabeza en el 91´ “Lo peor que hicimos fue el balón parado. Nos metieron dos goles de balón parado. No puede ser eso. No nos pueden marcar dos goles así. Lo mejor la remontada y que los cambios funcionaron y eso aumenta la competitividad en la plantilla.” Y reconocía “que apetecía ganar al Sanse por sacarse la espina de la primera vuelta.”

El delantero del Fuenlabrada hacía hincapié una y otra vez en el aspecto defensivo respecto a las jugadas de estrategia “La labor defensiva es importante mejorarla pero en el mayor aspecto a balón parado debemos implicarnos más, trabajar más y concentrarnos más. Un día que estas siendo superior y te meten un gol a balón parado se te complica mucho.” Y respecto al próximo rival el Navalcarnero “Vinieron aquí en la primera vuelta y ganaron muy bien. Tenemos que estar al 100%. Allí son ellos favoritos.” Y era tajante respecto al Play Off “No. No podemos hablar de play off. No hemos estado ni una sola jornada en play off. Nos tenemos que ganar el derecho a hablar del play off. Tenemos que ser humildes.”

