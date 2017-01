El PP pide que los concejales devuelvan las dietas del pleno de Alia

El portavoz del PP, Sergio López, ha pedido a los concejales no liberados de la Corporación municipal que devuelvan la dieta cobrada el pasado 25 de noviembre cuando se celebró el pleno de condena por la muerte por violencia de género de la joven fuenlabreña Alia.

Cree López que es “una indecencia política y moral” el haber cobrado por un pleno convocado para rechazar un acto contra la violencia de género. En el pleno los concejales no liberados de Ciudadanos y Ganar Fuenlabrada cobraron dieta y es a ellos a los que se dirige para que la devuelvan. Los portavocees y los concejales del gobierno muncipal no cobran dietas por asistencia a pleno, así que a ellos no les afectaría la petición. Los ediles del PP ya rechazaron la dieta del pleno en cuestión.

El portavoz del PP va más allá y además de devolver el dinero, les sugiere que “pidan perdón”.

Desde Ganar Fuenlabrada se asegura que la petición “solo busca colgarse una medalla y atacar al resto de partidos” y recriminan al PP que “utilice a las víctimas de violencia de género para propaganda”. Además, afirman que la “remuneración por pleno” supone al obligatoriedad de asistir y de dejar “al margen el resto de obligaciones”. Recuerdan que el portavoz de Ganar dona lo que excede de su sueldo como concejal liberado, el equivalente neto a tres salarios mínimos interprofesionales.

Patricia de Frutos, portavoz de Ciudadanos Fuenlabrada, critica que el PP se quiera “colgar una medalla a costa de la violencia de género y con algo que no tiene sentido”. Es, dice, “hacer política barata” y recuerda que los populares tienen el doble de concejales liberados y con asistencia a comisiones que el resto de grupos y por lo tanto, “tienen el doble de ingresos”.

Ambas formaciones critican que el PP haya recortado en presupuesto y recursos en la lucha contra la violencia machista y ahora hagan esta demanda



Comentarios