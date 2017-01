Los afectados por las cláusulas suelo puede reclamar a sus bancos desde este lunes

El Gobierno aprobó el viernes el sistema extrajudicial con el que los afectados por las cláusulas suelo abusivas podrán cobrar en efecto todo lo que pagaron de más de forma gratuita. Sin embargo, el texto“solo es un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación de llegar a acuerdos. El banco decidirá si ofrece una complensación al cliente que puede reclamarla desde este lunes. En el caso de la provincia son casi 50.000 los afectados según coinciden FACUA y ADICAE. La federación de asociaciones de consumidores tiene actualmente abiertos más de 200 expedientes por claúsulas suelos y centenares de reclamaciones sobre la mesa.

Los bancos tienen mucha capacidad de decisión en el procedimiento de devolución de cláusulas. Desde la forma de avisar al cliente, que puede ser generalizada a través de la web o en las sucursales, hasta la posibilidad de negar que las cláusulas son abusivas.

El Gobierno destaca la ventaja que supone que desde el lunes deberá estar organizado el sistema y, a partir de ahí, la banca debe tomar una decisión en tres meses. El banco tiene el aliciente de llegar a un acuerdo para evitar pagar la condena a costas judiciales.

Los bancos no estarán obligados a presentar la deuda con el cliente si creen que no tienen que devolverle nada. Eso podría suponer que el caso acabe en los tribunales, con posible condena a costas. Pero será el banco el que diga la cantidad que se cobró indebidamente. Si el cliente no está de acuerdo y pone una demanda, puede ser condenado a costas si el juez le ofrece una cifra inferior a la del banco. Esta situación, según organizaciones de consumidores, podría forzar a que los clientes acepten lo que les diga la entidad, aunque no sea en efectivo, por evitar la demora del procedimiento y los riesgos. Por eso, desde los despachos y los consumidores se recomienda consultar la decisión, pero eso tiene gastos.

El problema es que si los bancos no asumen las cláusulas y los clientes ganan muchos casos en los tribunales, podrían provocar un efecto llamada hacia las demandas.

No obstante, la banca teme el posicionamiento del Supremo, que se espera en las próximas semanas. Si fuera severo con las cláusulas en general, podría meter en problemas a las entidades que ahora se ven fuera del problema, es decir, todas menos BBVA, Cajamar, Abanca y Popular.

También está la amenaza del órgano de seguimiento, que podría ser crítico con su comportamiento si los clientes no usan la vía extrajudicial.

Economía admitió que se ha consultado el texto con la banca y que el éxito dependerá “de la capacidad de negociación”. Para OCU, el problema es que “la banca es juez y parte” y siempre hay una parte más débil.

