Una víctima mortal i un ferit menys greu a la N-420 a Móra d’Ebre

Una dona ha mort a la N-420, a Móra d’Ebre, aquest dilluns al matí. L’accident ha tingut lloc quan un camió i el turisme que conduïa la víctima han xocat frontalment. També hi ha un ferit menys greu. L’avís de l’accident s’ha registrat quan faltaven tres minuts per les nou del matí. Una hora i mitja després de l’accident la via encara està tallada en els dos sentits. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i també un helicòpter. Una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques també hi ha treballat.

