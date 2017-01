Els treballadors de la presó de Mas Enrich denuncien problemes de seguretat

Justícia confirma la mort d'un home que aquest matí ha aparegut sense vida a la presó de Mas Enrich, al Catllar. El seu company de cel·la ha estat qui ha donat l’alerta.

Tot i que el Departament evita confirmar-ne la identitat, fonts dels treballadors de seguretat de la presó asseguren que es tractaria de l'home que presumptament va matar una dona el passat mes d'abril a Tarragona escanyant-la al replà de casa seva. Era psicòloga de l'Institut Pere Mata de Reus.

El personal del centre també explica que era un intern al qual se li estava aplicant el protocol per evitar suïcidis, però que en canvi tenia una xeringa facilitada pel mateix centre per evitar contagis de sida. Els treballadors ho qualifiquen d'"incoherent" ja s'ha acabat traient la vida per sobredosi. Justícia no s’ha volgut pronunciar al respecte.

L'home es trobava en presó provisional sense fiança pel delicte d'homicidi amb violència. De fet, ja va ser condemnat per violació i robatori amb força a finals dels anys 90.

La denúncia del personal

Els treballadors de nova presó del Catllar denuncien problemes de seguretat que atribueixen a la falta de personal. A més, temen que amb el tancament de la Model de Barcelona vagin a més per l'augment de l'ocupació del centre.

Fa poc més d'un any que es va inaugurar el centre penitenciari de Mas Enrich, i segons els sindicats falta una quarta part del personal necessari de vigilància. Ara hi ha una quarantena de persones que fan tasques relacionades amb la seguretat, i creuen que en calen com a mínim una quinzena més.

José del Castillo, delegat sindical de CCOO, detalla que el nou centre té molts accessos i que és necessari omplir totes les casetes de vigilància -ara algunes estan buides-. També lamenta que, tot i que el sistema de vídeo vigilància i càmeres de seguretat és molt sofisticat, no donen a l'abast per visionar totes les imatges i el material.

Aquest dimecres a les dues del migdia es farà un acte de protesta al Parlament i al febrer ho repetiran a les portes de Mas Enrich.

