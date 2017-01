Gorka Urtaran aclara en Twitter: 'no llamé a Otegi'

El alcalde de Vitoria Gorka Urtaran (PNV) publica en Twitter y Facebook un post en el que trata de aclarar lo que según él mismo afirma: "Le preguntan en la calle en estos últimos días". Urtaran retoma este lunes las negociaciones para cerrar un difícil acuerdo con las formaciones de izquierda en el Ayuntamiento de Vitoria.

Sobre el grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario 2016, el alcalde de Vitoria dice que a fecha de 15 de enero el grado de ejecución de las 176 partidas acordadas en 2016 con Bildu, Podemos e Irabazi es del 77.19%.” Una ejecución alta, aclara Urtaran. Es cierto que algunos proyectos (tanto del gobierno como de los socios presupuestarios) no se han ejecutado debido a que, o los socios no los han definido todavía suficientemente o, sobre todo, estaban condicionados a unos ingresos por venta de suelo que no se ha producido”.

“ Llevamos desde 2008 vendiendo mucho menos suelo del que se presupuesta, afirma el primer edil vitoriano en este post, “ Y sin ingresos no puede haber gasto”. Concluye que no va a incrementar ni el déficit, ni la deuda que heredó del anterior Gobierno municipal. Asegura que todos los socios presupuestarios acordaron que si no se obtenían esos ingresos no íbamos a poder ejecutar esas partidas. Insiste Urtaran en que todos los grupos municipales conocían: ”las reglas de juego pactadas. Algunas personas se las han pasado por el arco de triunfo por intereses puramente partidistas, demostrando lo poco que les importa Vitoria-Gasteiz y las personas que aquí vivimos. Aún así, insisto, el 77.19% del acuerdo presupuestario está ejecutado”. Concluye tajante el alcalde de Vitoria

Urtaran afirma rotundo que nunca he llamado a Otegi para pedirle que interceda en Gasteiz de cara a lograr un presupuesto. “Públicamente le interpelé, dice el alcalde de Gasteiz, para que explicara qué le parece la desbandada de EHBildu en Gasteiz tanto que reivindica una alianza PNV-EHBildu”. Pero asegura que en ningún caso le llamó o solicitó que intercediera.

Afirma Gorka Urtaran que tampoco comparte ninguno de los valores y principios en los que: “ ha sustentado su vida política . Mucho menos el principio maquiavélico más conocido y que durante tanto años defendió. Si alguien dice lo contrario, sencillamente miente”. Concluye.

Sobre el Teatro Principal y una posible reforma del mismo dice el alcalde de Vitoria que es “rotundamente Falso” que haya eximido al Gobierno vasco de colaborar en la financiación de una hipotética reforma del Teatro. Asegura el alcalde que el Gobierno vasco ha prorrogado al Ayuntamiento otros 10 años la cesión de su parte del Teatro en las mismas condiciones que en ocasiones anteriores .

Y finalmente sobre la iniciativa que se debatirá este viernes en el pleno sobre Memoria Histórica, asegura Gorka Urtaran no compartir que se modifique el nombre de las calles de Vitoria-Gasteiz. “No voy a cambiar el nombre a ninguna calle de la ciudad, afirma Urtaran, “ Mucho menos de las calles que reconocen a personas como José Lejarreta que, a pesar de ser alcalde en tiempos de Franco, fue una buena persona que hizo mucho por la ciudad y por los vitorianos”. Concluye en su post de Facebook el primer edil de la capital alavesa.

