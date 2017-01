Los guardas forestales de Álava denuncian que no dan abasto

No estamos siquiera en la época de incendios pero los guardas forestales de Álava han lanzado ya su advertencia: no dan abasto y reclaman un incremento del personal. Las cifras que ha dado recientemente la Diputación ante una pregunta de EH Bildu no han servido sino para que los guardas insistan en su reclamo.

"Para llegar al ratio de Guipúzcoa tendríamos que ser 56 guardas y para alcanzar el de Vizkaya deberíamos ser 64, sin embargo, ahora somos 35", ha afirmado a la CADENA SER Ínigo Leza, un guarda forestal alavés, haciendo hincapié en la comparación con Bizkaia, donde existe un guarda forestal cada 3.450 hectáreas forestales, frente a lo que sucede en Álava, donde cada guarda debe cubrir casi el doble de terreno: hay uno cada 6.350 hectáreas.

"Las cosas que se cree que son menos importantes se dejan de hacer. Se marcan menos lotes y los montes están menos aprovechados, se hacen menos actuaciones (como campamentos con escuelas y actividades de ocio para los visitantes) en el medio forestal y se da peor servicio a los propietarios de los montes", ha explicado este guarda forestal, advirtiendo de que la situación se tornará especialmente peligrosa en verano.

"Cuando llega la época de incendios estamos muy poca gente, no podemos cubrir todas las zonas que hay riesgo, tenemos que cubrir áreas amplias que no conocemos muy bien, y no pasa nada porque en Álava no hay gente que dé fuego al monte pero cualquier día puede pasar algo", ha señalado Leza, denunciando que el último guarda en jubilarse fue sustituido recién pasados cuatro meses.

En la misma línea, ha remarcado que "tampoco es tanta inversión de dinero" y ha pedido que se haga un "esfuerzo" por "el monte que es patrimonio de todos".

Fuentes de la Diputación, por su parte, han respondido a la CADENA SER que la comparación con Vizcaya es "injusta" ya que en Álava existe más monte público. Así las cosas, han reconocido que lo deseable sería que haya más guardas forestales de los que hay pero han aseverado que, de momento, la situación es sostenible.

