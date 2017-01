China doblará su presencia en el fútbol europeo en cinco años

Esta es la proyección que hace el profesor Gerard Costa que ha participado con ESADE en un amplio estudio con otros centros europeos que publicará una destacada escuela de negocios en Pekín (CKGSB): "Los empresarios chinos se plantean comprar clubes, incluso de segunda, que les permita intervenir en el negocio del fútbol"

Hasta ahora el grueso de la inversión lo han hecho las grandes fortunas y ahora son cientos los empresarios chinos que se lo plantean convencidos de que comprar clubes europeos es una gran inversión siempre y cuando puedan morder una parte del pastel del fútbol.

Es decir la idea, dice el estudio, no es tanto que el balón entre o no -que también- sino buscar parte del pastel de los negocios de derechos de televisión, de la compra-venta de jugadores, y los patrocinadores. A ello añaden que Europa se convierte en escaparate de su producto, que tendrán presencia en las redes sociales y que ganan visibilidad y prestigio en su país que no es poco sabiendo que el presidente chino impulsa en primera persona su pasión por el fútbol.

"Las autoridades chinas quieren que el fútbol pase a ser el 1% del PIB chino para estirar del deporte y es una decisión política de modo que los principales empresarios del país apoyan al presidente chino demostrando que son los primeros en tirar adelante”

El salto lo han de hacer ahora los empresarios medios si tienen la certeza de la rentabilidad de la inversión. Hasta ahora los grandes empresarios y fortunas chinas pierden dinero a espuertas. Es el caso del campeón de la liga china que ha perdido dinero en los últimos cinco años, o el caso de Alibabá que no le importa perder dinero ni ser rentable, siendo como es una máquina de hacer dinero.

Pero no es el caso de Rastar en el Espanyol preocupado por la rentabilidad ni los cientos de empresarios que buscan oportunidades en el mercado: "Muchos clubes en Europa son deficitarios y son una buena inversión porque son deficitarios, es decir que hay gangas por poco la deuda que tienen y los pueden comprar, pero al mismo tiempo deben funcionar"

Este es el reto y el objetivo de los estudios que encargan los empresarios chinos y la conclusión es clara: la rentabilidad pasa por obtener parte del pastel al margen con una gestión profesional.

"Están preocupados por ver no tanto la viabilidad del propio club sino de los negocios alrededor del fútbol como la rentabilidad que puede ofrecer alguien como Mediapro, una empresa que gestiona los derechos"

Los empresarios chinos se sienten arropados, como decíamos, por un país que quiere que el fútbol pase de ser el 0,6 al 1% del PIB chino.

Ahora el objetivo en China es que la burbuja no salga de madre e introducirán topes con respecto al máximo de jugadores extranjeros, a las pérdidas que se pueden acumular y el límite de los negocios de fútbol que pueden comprar.

