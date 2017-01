Rakitic ha rebutjat l'oferta de renovació del Barça

Ivan Rakitic, de moment, ha rebutjat l'oferta de renovació del FC Barcelona. Les negociacions no estan ni molt menys trencades, però el Barça no té intenció de pujar-li la proposta econòmica.

El club li ha dit al representant del croat que l'oferta no caduca, però que no la incrementarà econòmicament. Les dues parts s'han donat de temps fins a final de temporada per analitzar la situació i continuar parlant. Encara hi ha temps perquè Rakitic acaba contracte al 2019.

Rakitic és, de moment, l'únic jugador de tots els que han de renovar aquesta temporada que té una oferta formal, és a dir, per escrit.

El Barça li ha ofert a Rakitic un contracte per cinc temporades, és a dir, fins al 2022, apujant-li el salari perquè el considera un futbolista important, que ha donat un gran rendiment i que té recorregut al club. Recordem que Rakitic té 28 anys.

El futbolista, que té 28 anys, ha dit no a la proposta del club però, segons ha pogut saber SER Catalunya, el Barça li manté l'oferta per si s'ho repensa.

De moment, des del club no es plantegen una possible venta a l'estiu perquè consideren que Rakitic és un futbolista de present i futur, tot i que si a l'estiu la situació no avança, s'hauran d'explorar tots els escenaris.

És important recalcar que la decisió de Luis Enrique de donar-li menys minuts en aquestes últimes setmanes, no té res a veure amb la seva situació contractual. La decisió de Luis Enrique, com totes les que pren, ha estat purament esportiva.

Per tant, la renovació de Rakitic és una de les "patates calentes" que té el club a sobre de la taula. Queda temps perquè acaba al 2019 però la realitat és que l'oferta del Barça, increment salarial i contracte fins al 2022, és considerada, de moment, com a insuficient.

