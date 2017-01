El West Bromwich Albion, disposat a fitxar Caicedo

El club anglès West Bromwich Albion està disposat a pagar el traspàs de Felipe Caicedo, i a oferir una ampliació i millora de contracte al jugador per les properes tres temporades, una més de les que té amb l’Espanyol.

El West Brom encara no ha fet cap oferta formal, però l’Espanyol coneix l’interès del club anglès. Els ‘baggies’ estan disposats a pagar una xifra bastant superior als 3 milions i mig que, segons el diari AS, demanaria l’Espanyol per l’equatorià. Una xifra tan assequible que ha provocat fins i tot que alguns clubs que havien començat a mostrar interès per Caicedo s’hagin fet enrere.

El West Brom, vuitè classificat a la Premier, vol Caicedo perquè sigui titular al costat de l’únic davanter de l’equip, el veneçolà Salomón Rondón.

Bon cartell a Anglaterra

Un altre equip britànic, el Brighton, també està interessat en Caicedo. Però és una aposta arriscada pel jugador: el Brighton milita a la Championship, la segona divisió anglesa, i és un dels favorits a pujar a la Premier. Però el gran contracte que ofereixen al davanter està condicionat a aconseguir un ascens que ja se’ls va escapar a l’últim moment de la temporada pasada.

L’Everton de Koeman i el vigent campió de la Premier, el Leicester City, ja van mostrar molt d’interès a fitxar el jugador el darrer estiu. Llavors Caicedo ja havia rebutjat quantitats econòmiques molt importants de la Lliga Xinesa.

El jugador i el seu entorn no descarten, amb la situació actual, mirar amb uns altres ulls les posibles ofertes dels equips asiàtics en cas que tornin a arribar, fet que no s’ha produit.

L’entorn del jugador, però, insisteix en què el millor pel futbolista podria ser, una vegada més, quedar-se a l’Espanyol: creuen que té la qualitat suficient per fer-se un lloc, i que Quique Sánchez Flores té prou mà esquerra i prou empatia per saber treure el millor de Caicedo si futbolista i entrenador hi posen el màxim de part seva.

Comentarios