El colegio Los Alcornocales y los murales de Pepe Barroso

Cada vez que nos referimos a esta zona de la ciudad, el pasaje que une el Centro Cívico de la Reconquista y la Avda. Virgen del Carmen, parece el día de la marmota, regresamos una y otra vez a contar la misma situación que venimos contando desde hace años. El que fuera antiguo colegio de San José de Calasanz, hoy de Los Alcornocales, amanece, especialmente después de los fines de semana, rodeado de botellas y vasos rotos, con el peligro que ello supone, jardines abandonados llenos de excrementos... Y los murales del artista Pepe Barroso, víctimas de los vándalos que han arrancado las planchas de aglomerado que cubrían las anteriores vergüenzas, para insistir en la ignominia a la obra del pintor.

Alberto Morales, presidente de la Asociación de Madre y Padres de Alumnos, recordaba en el programa que son unos 250 niños, de entre 6 y 10 años, los que cada día deben atravesar esa jungla de cristales rotos y excrementos. "Aunque ha mejorado algo desde que volvimos a denunciar en diciembre, la zona lo que necesita es una actuación integral y más vigilancia".

Invitamos a comentar el asunto a Pepe Barroso, el autor de los dos murales, que mostraba su cansancio en un tema que parece que no se quiere solucionar "me he reunido cuatro o cinco veces con distintas corporaciones para hablar del asunto, pero siempre me llaman cuando sallta el tema del abandono, después se olvida, yo a esto no le veo color".

Recordamos que la última vez que hablamos de los murales de Barroso se llegó a hablar de la existencia de un presupuesto para su restauración "yo creí que entonces iba en serio, me he ofrecido a colaborar con la restauración de forma altruista, pero al final me he quedado esperando. El deterioro cada vez es mayor y su restauración más difícil".

Barroso prepara en estos momentos una exposición para Mairena del Alcor, el 26 de enero, donde el exdecano de la facultad de bellas artes presentará al autor quién disertará sobre asu obra; además ha sido reclamado por una galería de Pamplona donde colgará su obra en un espacio de más de 300 metros cudadrados. "Lo que es una pena es que se preocupen más por mi obra fuera que en mi pueblo, que me ofrezcan el Ateneo de Sevilla, en Pamplona y que no se cuide el patrimonio de la tierra".

