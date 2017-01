Echávarri pedirá una reunión con Marzà para tratar "temas de calado" educativo

El alcalde Gabriel Echávarri pedirá un encuentro con el conseller de Educación, Vicent Marzà, para abordar la cuestión del horario laboral de los consejes , aunque matiza que no será el único asunto a tratar. Interesa también la "situación de la concertada en Alicante o los centros que aún tienen amianto en sus instalaciones", ha dicho.

Mientras, se busca una solución al conflicto de la jornada laboral continua para estos empleados municipales. Pasaría ésta por conveniar con las ampas que asuman el cierre de las instalaciones o se piensa también en la vía de "contratar más conserjes". Mantiene que el inicio del procedimiento, que culminó con el decreto para regular las condiciones de los conserjes, viene "firmado por la concejala de Educación. Un decreto que mantiene, "es válido y con todas las garantías jurídicas". El consejo escolar municipal pedía el pasado viernes la paralización del mismo.

El primer edil apoya su decreto en que los servicios jurídicos le han dado el visto bueno y que el Ayuntamiento tiene potestad para "ajustar" los horarios de los conserjes. En Alicante la situación "está pacificada", dice Gabriel Echávarri y a pesar de que "no hay problemas" se está buscando una solución que pasa por la negociación con las asociaciones de padres y madres o la contratación de más conserjes que se encarguen de las instalaciones y cerrarlas una vez finalicen las actividades extraescolares.

Sobre el posible recurso que presente consellería ante el decreto que impone la jornada continua para bedeles, asegura que decidirá un juez, no es raro el desencuentro entre administraciones, matiza. Desde Educación remarcan que "aún están valorando" presentarlo.

No obstante, indica que "hoy o mañana" se solicitará un encuentro con el conseller Marzà "por escrito" para abordar cuestiones de "calado educativo", no solo los horarios de estos empleados municipales. Y es que "me preocupa mucho" la cuestión e la educación concertada en Alicante y el mapa para retirar el amianto de aquellas instalaciones que aún lo sufren.

Mientras, fuentes de concejalía de Educación, que gestiona la edil María José Espuch de Compromís, acusan al alcalde Gabriel Echávarri, socialista, de adoptar una decisión "unilateral".

Y desde conselleria se defiende la normativa que marca que el personal debe permanecer en los centros de nueve de la mañana ya cinco de la tarde y no entran en las condiciones laborales de los empleados municipales.

En medio, los funcionarios, que esperan poder mantener la jornada continua.

Mientras, desde UGT, sindicato que no apoyó esa resolución del consejo con su abstención, lamentan que la cuestión se haya politizado y se criminalice a este colectivo de empleados, según su responsable en el Ayuntamiento, Marisa Navarro.

En ese consejo, extraordinario del viernes pasado, con 14 votos a favor, incluídos el de la concejal de educación María José Espuch, y 3 abstenciones se ha decidido pedir la paralización cautelar "inmediata" del decreto.

