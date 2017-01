El Bellas Artes recibe 29 obras maestras

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha recibido la donación de 29 obras maestras del arte español de entre los siglos XV y XX procedentes de una de las más importantes colecciones privadas del mundo, la del empresario y mecenas mexicano de origen asturiano, Plácido Arango Arias. El Patronato de la pinacoteca ha aprobado la recepción de las obras en una jornada que su director, Alfonso Palacio, calificó como “una de las más importantes” de sus 35 años de historia.

Son todas ellas obras maestras, dignas de cualquier museo del mundo. Tienen en común haber sido recuperadas por Plácido Arango para el patrimonio histórico español, ya que casi todas ellas fueron adquiridas en el extranjero. La tercera característica común es su excelente estado de conservación.

La donación constituye un salto cualitativo muy importante para la principal pinacoteca asturiana que se ve reforzada como una de las más importantes de España, enriqueciendo sus colecciones con obra que, en algunos casos, corresponde a artistas no representados y en otros, a algunos cuya representación se ve mejorada de forma muy significativa. La donación llega además después de cinco años de ausencia de adquisiciones por falta de recursos económicos . Son obras a las que el Museo "no habría podido acceder por ninguna otra vía", reconoce su director, Alfonso Palacio, aunque hubieran salido a la venta, "ya que no habríamos podido comprarlas" en ninguna subasta.

Pertenecen a 28 autores. Entre los no representados en la pinacoteca, destacan obras maestras de Diego de la Cruz, Juan de Juanes, Juan Pantoja de la Cruz, Rodrigo de Villandrando, Juan van der Hamen o Antoni Tapies. De pintores ya representados, destacan Juan Correa de Vivar, Luis de Morales, Zuloaga, Pérez Villamil o Luis de Morales, entre otros.

El Museo ya prepara una exposición y su correspondiente catálogo para dar a conocer estas incorporaciones. No se han determinado aún las fechas exactas “pendientes de algunos trámites administrativos”, según Palacio, pero adelantó que se extenderá desde la próxima primavera hasta el otoño, constituyendo un importante foco de atracción durante todo el verano y "punto de partida ideal para el Camino de Santiago Primitivo", según el concejal de Cultura de Oviedo y vicepresidente del Patronato, Roberto Sánchez Ramos.

Esta donación que el consejero de Cultura, Genaro Alonso, calificó de "histórica", ya tiene un precedente por parte de Plácido Arango, ya que en 2007 ya cedió al Museo de Bellas Artes una obra clave de Darío de Regoyos, “Otoño vasco”, que se puede considerar la obra número 30 del legado.

