SD Amorebieta y SD Gernika, protagonistas

Ibon Enziondo, cuatro goles, cañonero del Gernika, que suma 11 jornadas sin perder (siete victorias y cuatro empates), más el trotamundos Mikel Álvaro, que aterriza en Amorebieta tras su periplo por Georgia, Azerbaiyan y Nueva Zelanda, se pasaron por SER Deportivos. También intervino Txemi Talledo, portero del Arenas, narrando el despropósito de El Salto del Caballo, donde detuvo un penalti y le expulsaron por moverse, cayendo 1-0 ante el Toledo. “Poco a poco asimilado la imponencia”, reconoce y dando gracias, pidiendo “igualdad en los arbitrajes”, a “todos los mensajes de apoyo”

Mikel Álvaro, de 34 años, se decidió a dar la vuelta al planeta ya que los proyectos “que me presentaron en España no eran muy buenos” y “si no se puede por un sitio, pruebas por otro”. Tras su experiencia en Segunda con el Numancia, en 2012 voló para vivir “previas de Europa League, de Champions League. Conoces nuevas culturas, nueva gente, nuevos mercados que se abren, también te das cuenta de lo bien que se vive aquí y merece la pena”, explica sobre sus tres países de acogida, aunque sobre Nueva Zelanda lo recomienda que “para ir de vacaciones es espectacular”, desliza. Espera que llegue el dichoso transfer para alinearse con el equipo de Aitor Larrazabal. Curiosamente, este seguidor de Laudrup, no descarta para final de campaña, a pesar de los lazos familiares que lo han devuelto a casa, volver a hacer el petate: “Me ha tirado mucho la niña nueva con once meses, pero nunca se sabe, en junio veremos cómo se da la cosa”. El Amore, reconoce, “fue quien más se interesó, hay que tomar decisiones”, ya que tenía también en cartera la vía de recalar en la SD Leioa. Se topa con los 22 puntos para el equipo azul en zona roja: “No es una situación fácil, las dinámicas marcan mucho, pero si ganamos dos partidos se verá todo distinto”, comenta el centrocampista de Amurrio.

Enziondo, de 28 años, no se ha movido tanto, sólo por suelo vizcaíno, con Bilbao Athletic, Sestao, Cultural y Gernika, donde se ha arraigado, en su hoja de ruta. Este curso lleva cuatro goles, es un consumado lanzador de faltas y el curso pasado marcó ocho tantos. El talentoso extremo Coincidió el Lezama con Herrerín, Bóveda, Iturraspe, Ekiza, Iñigo Pérez. Salir fuera no lo descarta: “Aprendes idiomas, otras formas de vida, aunque en casa estoy muy bien, llevo ya cuatro años ya en Gernika”, explica Enziondo esbozando una sonrisa. La racha del equipo de Luaces se cimenta, señala Enziondo, “con mucho trabajo, empezamos además muy mal, sufriendo mucho, cogimos esa racha de siete partidos ganados y a ver si conseguimos esos 45 puntos (tienen ya 33)”. Aunque añade, menos diplomático, que “si se puede luchar por algo más, bienvenido sea”. No obstante, Enziondo, que tuvo de ídolos a Julen Guerrero, Etxebe y Luis Figo, es claro: “Si al principio de temporada nos dicen que íbamos a estar aquí en la jornada 22 nadie se lo creería, por lo que a disfrutar el momento y a ver si podemos hacer algo grande este año”. Las faltas - “cuando me dejan”-, bromea, las borda: “Lo intento, el balón parado da muchos puntos”, lanza, con la “competencia y pique” de Gorka Larruzea, que marcó una al Bilbao Athletic.

Comentarios