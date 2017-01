Garrido: "Jugar en el Cádiz es hacer un máster en fútbol"

Uno de los jugadores más importantes en el esquema de Álvaro Cervera es Jon Ander Garrido. El jugador, que es protagonista de la actualidad amarilla desde principios de temporada analizó la situación del Cádiz durante la tertulia de El Faro.

Como en el campo, el vasco no se esconde. Es un chico divertido, aguerrido y convencido de lo que quiere. Su marcha a Ferrol le cambió la vida y tanto que se la cambió. De tierras gallegas vino mucho más maduro, igual es porque encontró la estabilidad, igual porque nada más llegar recibió el tirón de orejas que necesitaba, o igual por las dos cosas, pero Garrido es un futbolista importante en un equipo que está tercero en la Liga 1, 2, 3. Un fijo en el equipo titular de Cervera.

Habla de cómo ve al equipo, no se tira flores y asegura que "es mérito de todos" y sobre el objetivo lo tiene claro. "conseguir los cincuenta puntos cuanto antes para poder soñar". Entiende que su juego está destacando más que en Segunda B porque ahora la categoría le pide otra cosa. "En segunda te presionan menos y por mis características me viene mejor que Segunda B".

Sobre las palabras del director deportivo a principios de verano el jugador también saca conclusiones positivas. “Me sorprendió que me dijeran eso en público, pero me sirvió para aprender".

Habla sobre cómo se vive el fútbol en Carranza y no duda en asegurar que "jugar aquí es hacer un máster en fútbol" dice el vasco. De su entrenador dice que le pide "equilibrio" mientras que destaca a "Alvarito, es el jugador que más me sorprende".

Comentarios