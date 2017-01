Belmonte explota: "Al Cartagena se le respeta"

Al más puro estilo de Pablo Escobar, en esa ya mítica escena de la serie "Narcos" donde el polémico personaje se presenta. Así pedía respeto Paco Belmonte, mandatario albinegro, para el FC Cartagena. Uno y otro no se parecen en nada. Los negocios de Belmonte distan muchísimo de los tejemanejes que en su momento hacía Escobar, y las formas están a años luz, pero esa frase, ese mensaje, viene a ser el mismo.

Tras el partido frente al Mancha Real, el propietario del Cartagena lanzaba, a través de su cuenta de Twitter personal, un mensaje donde se podía leer textualmente "RESPETO! Partidazo, equipo. Al líder hasta nueva orden se le RESPETA. Enhorabuena chicos!!" Y todos sorprendidos por quién sería el receptor de esas palabras.

Este lunes, tras la presentación de José Artiles como nuevo jugador a las órdenes de Monteagudo, se le preguntaba al directivo y aseguraba que era un mensaje "para todos. Esta semana ha sido una semana de mercado de invierno normal. Y por momentos me daba la sensación de que éramos el decimotercer clasificado, o que no estábamos cumpliendo las expectativas".

Proseguía diciendo Belmonte que "el Cartagena tiene 44 puntos, ha ganado 7 partidos fuera de casa, los mismos que ganó el UCAM el año pasado fuera de casa hasta el mes de enero y eran líderes, una auténtica burrada, y hay que tener respeto a esa plantilla y al trabajo que se está haciendo".

Concluía el mandatario albinegro afirmando que él no está atento a las críticas que se puedan decir por redes sociales, aunque respeta a todo el mundo, pero volvía a dejar el mensaje: "Creo que se le ha faltado el respeto al equipo por parte del entorno y no se valora que hace muchos años que no se pagan las nóminas al día, que el club nunca ha tenido 6.700 abonados, y si no lo dice nadie, lo digo yo. Al Cartagena se le respeta".

Mercado de invierno

En cuanto al capítulo de fichajes, también se refería a este tema Paco Belmonte. La opción de Florian se esfuma, ya que el delantero jugará en Chipre. Pero son ya varias semanas las que tanto el propietario como Breis están tanteando el mercado. "Tenemos 2 o 3 opciones más de delantero, a la altura de Florian. Cuando sepáis quién es, veréis que va a venir un 9 que perfectamente puede hacerle la competencia a Arturo y que puede participar en un equipo con las aspiraciones del Cartagena", decía Belmonte.

Comentarios