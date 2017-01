Sube la luz, los ancianos tienen frío

Vuelve a subir la luz, ¿por qué no? Estamos ante un sector privatizado que gestiona un servicio esencial y reivindica la libertad de empresa, aunque acepta gustoso las inyecciones de dinero público y los criterios de parte en cada factura de los ciudadanos. El gobierno del PP no existe más que para mantenerse al margen. Se supone que la mano invisible lo soluciona todo. Pero en la Residencia de Oleiros, un ejemplo basado en hechos ciertos, los internos están pasando un frío que ha hecho algunos familiares acudir a la radio. El calor se escapa por los amplios pasillos, las fugas por la falta de mantenimiento del edificio, según los sindicatos y se cierra la calefacción a partir de las doce de la noche en un entorno que ya estaba helado. Vuelve a subir la luz cuando más se necesita, lógica de mercado en un producto esencial y subvencionado. En una sociedad en la que se habla de recuperación económica pero tolera y no soluciona la pobreza energética. Vuelve a subir la luz porque es el momento para el negocio, en un sector con consejeros que se nutren de los antiguos consejos de ministros sin rubor por parte de los protagonistas, el sector de las puertas giratorias por excelencia. La civilización habla de la necesidad de preservar la calidad de vida de los ancianos que nos han traído hasta aquí y de los niños. Y la imagen del frío de los internos en una residencia pública, en un edificio mastodóntico es verdad, se mezcla con ese hecho constatable. Vuelve a subir la luz cuando más se necesita, lógica de mercado en un producto esencial y subvencionado.

