Mario Cartagena: "Es todo muy oscuro y hay muchas medias verdades"

Con un tono de voz cercano a la resignación ha pasado Mario Cartagena Cuesta por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena Ser después de que esta mañana haya roto su compromiso con el C. D. Eldense para seguir, como desde hace dos semanas, entrenando a su primera plantilla.

Mario Cartagena (I) y su ayudante Edu Fernández / Cadena SER

Ayer, en este mismo programa, Mario Cartagena se mostraba convencido de que alcanzaría un acuerdo con la Junta Gestora del Eldense para poder sentarse en el banquillo del Deportivo el domingo cuando visite el “Nuevo Pepico Amat” el C. D. Ebro de Zaragoza. Sin embargo, “tras la reunión mantenida ayer con el entrenador italiano que se supone iba a venir a echarnos una mano, me dijo que tenía que cambiar muchas cosas de mi manera de ser y de trabajar”. Hoy se ha producido un nuevo encuentro en un hotel de la ciudad que apenas ha durado diez minutos y en el que han estado presentes, además de Mario Cartagena sus ayudantes Edu Fernández y Joel Lozano porque “somos tres y tenemos que decidir los tres” asegura el entrenador. Cuando han acudido a esa reunión Mario Cartagena “ya sabía que no iba a continuar”. El técnico de Elda considera que “más que un ayudante lo que han traído es una persona que iba a tomar las decisiones sin tener en cuenta el trabajo de mis ayudantes porque ha insistido en que Filipo y Mario eran la misma persona y en eso no estoy de acuerdo”.

Mario Cartagena entiende que la Junta Gestora le ha utilizado“hasta que tuvieran un nuevo entrenador” y está convencido de que “el partido con victoria ante el Prat les trastoca todos los planes porque todo esto estaba premeditado pero al ver el cambio que dio el equipo se echaron para atrás y han intentado metérmelo con calzador pero hay una dignidad y una ética y nosotros no somos gente de pasar por el aro”.

Ha reconocido estar “muy jodido porque pensaba que iba a morir con mis futbolista pero el trato ha sido vejatorio y nefasto y más o menos ha venido a decir que nosotros no teníamos ni idea de entrenar. Nos quería cambiar todo, absolutamente todo y no estábamos por la labor de ese cambio”.

Después de esta situación, la sensación que se lleva Mario Cartagena es de que “es todo muy oscuro y hay muchas medias verdades”. También se ha referido el entrenador a “las explicaciones que se están dando por Twitter que son mentira aunque yo no voy a entrar en un debate por ahí porque eso es de cagones, yo siempre hablo a la cara y a mí me han engañado porque desde el principio sabían que venía el entrenador italiano pero a ayudar y no a imponer”.

Adelanta que no irá el domingo a ver el partido contra el C. D. Ebro y solo pide que le dejen “cinco minutos para despedirme de mis futbolistas”.

