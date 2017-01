Olot s'abona al 'made in Bollywood'

Els responsables del multicinemes de la capital de la Garrotxa diu que no baixen de les 100 persones per pel·lícula i que el que va començar com una prova ja té un públic fidel.

Les pel·lícules són en versió original subtitulada en anglès i de la difusió se n’encarrega la pròpia comunitat panjabi.

Normalment, les sessions es fan el dissabte al migdia i respectant tradicions religioses com no començar en hores en punt sinó passat deu minuts o un quart d’hora. L’èxit, com també passa amb el cine occidental, depèn de la pel·lícula.

Comentarios