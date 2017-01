Una vianant va alertar, el passat 12 de gener, la Policia Municipal que a la reixa dels Jardins dels Alemanys hi havia una serp enroscada. Els agents van anar a recollir-la i la van portar als Agents Rurals. No se sap si l'animal es va escapar d'alguna casa o si algú la va abandonar. De moment, ningú l'ha reclamat a la policia. Es tracta d'una espècie no verinosa que mata les seves preses per asfixía.

