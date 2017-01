Salut diu que l'hospital de Blanes podia "mantenir estabilitzada" la nena mentre arribava l'ambulància

La conselleria no assenyala responsables. Per ara, es limita a dir que tots els interrogants els haurà d'aclarir la investigació que han obert. D'entrada, haurà d'aclarir si la valoració que van fer de la menor va ser l'encertada.

Els metges (els de l'hospital de Blanes, els del SEM i els del Trueta) ho van considerar un cas de prioritat 1, que en l'argot mèdic vol dir que l'Hospital de Blanes pot mantenir estable la nena mentre no arriba l'ambulància que l'ha de traslladar a un altre centre per ser tractada, en aquest cas, a la UCI pediàtrica del Trueta, a Girona.

Sobre si hi va haver error en el diagnòstic, Neus Rams, directora d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, diu que caldrà esperar a les conclusions de la investigació que han obert:

Salut confirma que l'ambulància va trigar dues hores i divuit minuts a arribar des de la Vall d'Hebron de Barcelona (on té la base una de les dues ambulàncies pediàtriques que hi ha a Catalunya). La unitat de suport vital avançat va arribar a l'hospital de Blanes a les 8:10h i quan els sanitaris van atendre la menor al mateix Hospital de Blanes no van poder fer res per salvar-la.

Salut no vol parlar de causa de la mort, fins als resultats definitius de l'autòpsia. Diuen, només, que la menor va entrar al servei d'urgències de Blanes a les 2:33h de diumenge amb símptomes i signes que orientaven a una "cetoacidosis diabètica", una descompensació provocada per la falta d'insulina en el cos, possiblement per un "debut diabètic" de la menor.

La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària diu que no donaran més dades fins a tenir les conclusions definitives de l'expedient informatiu que han obert per aclarir el cas.

EL SÍNDIC TAMBÉ INVESTIGA EL CAS

El Síndic ha obert d'ofici una investigació i demanarà informació al Departament de Salut per aclarir aquesta mort. També investigarà d'ofici "l'actuació" del CAP de Blanes que va atendre la menor el dia abans d'arribar a l'hospital.





