La Onubense reclama la financiación que "merece" y la Junta llama al diálogo

Desencuentro entre la Universidad de Huelva y la Junta de Andalucía a cuenta del nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno andaluz a las universidades para el marco 2017-2021.

La propuesta no convence a la Onubense , ya que asegura que "merm"a su capacidad de crecimiento para los próximos cinco años, a pesar de los esfuerzos económicos hechos ya por la propia universidad. El rector, Franciso Ruiz, considera que no se le da el mismo trato a otras universidades andaluzas. "Para la UHU su entrada en vigor sería la desaparición de numerosas políticas propias de docencia, investigación o de infraestructuras tan importantes como el equipamiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería". La Onubense advierte que emprenderá acciones de protesta si la Junta no se aviene a negociar, aunque el rector se ha mostrado abierto al diálogo pero siempre que "la universidad tenga la financiación que se merece".

Por su parte, la Junta insiste en que se está en una fase de negociación con todos los colectivos vinculados al ámbito universitario. El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, reitera que el modelo en el que se está trabajando es de apoyo total a la Universidad, a la que recuerda que viene respaldando económicamente incluso por encima del porcentaje previsto, llegándose a dotar de recursos en un 80% cuando lo estipulado era un 75%. El delegado de la Junta en Huleva ha llamado al diálogo para "mejorar" ese modelo propuesto.

Comentarios