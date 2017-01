“No tengo potestad para poner el AVE pero sí para mediar”

Se llama Asunción Grávalos, es licenciada en Económicas y Doctora en Ciencias Empresariales. Tiene un amplio y largo recorrido académico que ha dejado aparcado a un lado para emprender una nueva experiencia en su vida que le sitúa en el mundo de la política como nueva Subdelgada del Gobierno en Huelva. Esta semana cumplirá un mes al frente de la Subdelegación del Gobierno y hoy ha sido la protagonista del día en la Entrevista de la Semana de Hoy por Hoy Huelva.

INFRAESTRUCTURAS

Sobre las infraestruturas en una provincia carente de todo y conlas miras puestas en una línea de alta velocidad ha dicho que esta no es la principal preocupación de los ciudadanos, pero reconoce el déficit y añade que éste no se corrige con palabras, ni con maquetas, sino con obras en ejecución. Considera que sumar esfuerzos y trabajar por un fin común es el camino. En relación a la nueva Estación de Trenes ha señalado que cuenta con una inversión 50 millones de euros y que las obras están al 50% de su ejecución. Unas obras, que insite van a permitir el derribo del muro ferroviario de la Avenida de Italia y Escultora Miss Whitney. Y finalizarán en el segundo semestre de este año 2017.

A la pregunta sobre cuando los onubenses podremos ir de Huelva a Sevilla para conectarnos con los AVE en menos de una hora, la Subdelegada ha recordado el año de parálisis que ha sido 2016 por tener un Gobierno en funciones. También, dice, es fundamental contar con los presupuestos de este año 2017 para poder seguir con estas obras de gran envergadura como los comprometidos de la línea de Alta Velocidad. Esta misma mañana ha referido se ha reunido con el Alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, y dice sintonizar con él, porque entiende que estas son grandes obras de largo recorrido y que suele tener un tiempo de ejecución considerable que pueden alcanzar los 10 años para poder completarlas.

EMPLEO

Sobre el empleo ha contado que tenemos una Ministra de Empleo y Seguridad Social de Huelva y muy sensibilizada con el empleo y con su provincia. Ha puesto de ejemplo el PROFEA, un plan estatal de empleo que trata de dar respiro a parados de larga duración. Se estima que son unas 180 obras para desarrollar en 78 municipios de la provincia entre los que figura la ciudad de Huelva.

La nueva Subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos se ha pronunciado sobre porqué el aumentó del numero de reservas para las contrataciones en origen. Y ha explicado que es a demanda de los empresarios del sector. Al mismo tiempo, se ha definido como interlocutora del Gobierno. dice ser los ojos y la voz del Gobierno de este país en Huelva. Añade que no tiene potestad para poner el AVE, pero si para mediar. Grávalos ha recalcado que nunca se va a quedar una persona local sin trabajar porque venga alguién de fuera.

FOSFOYESOS

En relación al gran problema medioambiental que tiene Huelva, los fosfoyesos, la nueva Subdelegada del Gobierno ha expresado que el alcalde de la capital Gabriel Cruz, le ha avanzado que proximamente se reunirá la Mesa de los Fosfoyesos donde el Comite de Espertos deberá presentar los resultados de sus investigaciones realizadas hasta ahora.

DOÑANA

Y finalmente, sobre el proyecto gasístico en Doñana, la Subdelegada no ha expuesto claramente si está a favor o en contra del mismo, pero si ha dejado entrever que mantiene dos opiniones, una como subdelagada y otra como Asunción Grávalos. Al mismo tiempo ha argumentado que el tema de Doñana se inició hace más de una decada cuando gobernaba otro Gobierno diferente al que está actualmente. Si bien, ha respondido con el argumento de que los Gobiernos deben proteger a las empresas que son las generadoras de empleo y potenciar el sector industrial. Y añade, que el Gobierno actual del PP lo que está haciendo sobre el proyecto de gas en Doñana es cumplir la Ley. Ahora bien, sobre si existe o no riesgo para el espacio protegido, se apoya en lo que ha podido ver y en los Informes al respecto. Pero no responde con claridad. Si bien, añade que los informes están ahí y que en principio todo el mundo está de acuerdo. Y termina diciendo que hay que dar imagen de seguridad y de que se respetan los compromisos.

